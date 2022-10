Al via una nuova settimana di competizione europee con quattro squadre italiane che inizieranno i rispettivi cammini in Europa tra Eurocup e FIBA Europe Cup. Martedì alle 19.15 l’Umana Reyer Venezia sarà di scena ad Ulm contro il ratiopharm mentre un’ora e mezza più tardi (ore 20.45), la Germani Brescia debutterà a Badalona contro la Joventut. Il giorno dopo alle 20.00 prenderà il via l’Eurocup della Dolomiti Energia Trento, la quale ospita i greci del Promitheas Patrasso.

Mercoledì scenderà in campo anche la UNAHOTELS Reggio Emilia al PalaBigi contro l’AEK Atene alle 20.30, stesso orario della sfida contro gli ucraini del Budivelnyk Kyiv della Happy Casa Brindisi in FIBA Europe Cup. Giovedì sarà il turno della Virtus Segafredo Bologna in casa contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri (ore 20.30) prima della chiusura al Mediolanum Forum di venerdì 14 settembre tra EA7 Emporio Armani Milano e l’ALBA Berlino di Gabriele Procida.

EUROLEGA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BAYERN MONACO

(Giovedì 13 ottobre ore 20.30, Sky Sport Action ed Eleven Sports)

Dopo il k.o. contro il Monaco della scorsa settimana, la Virtus Segafredo Bologna affronta l’altro Monaco del torneo, quello bavarese, allenato da coach Andrea Trincheri e che sta ancora faticando ad ingranare. Il Bayern ha deciso di affidare le chiavi della squadra ad una coppia di americani debuttanti nel panorama europeo Cassius Winston (piccola comboguard realizzatrice decisamente attaccabile nella metà campo difensiva) – Frank Gillespie (centro undersize che sta avendo difficoltà contro la maggiore stazza dei lunghi d’Eurolega).

A supporto di questi rookies il Bayern ha confermato tutte le colonne portanti della passata stagione (in primis il capitano Vladimir Lucic, i solidi esterni Ognjen Jaramaz, Nick Weiler-Babb e Zan Sisko ma anche i lunghi veterani Augustine Rubit e Othello Hunter) e si aspetta molto da Corey Walden, reduce da un’annata tra infortuni e rendimento al di sotto delle aspettative. Una bella notizia per il basket in generale è il ritorno a pieno regime di Paul Zipser, colpito da un ictus nel giugno 2021 e ora tornato a disposizione di coach Trinchieri anche in Eurolega. La sfida che si giocherà al PalaDozza dirà molto di ciò a cui possono ambire entrambe le formazioni in questa lunga e competitiva Eurolega. Nella BBL tedesca, il Bayern è ancora imbattuto, raggiungendo tre successi su tre giornate (l’ultimo in casa contro Chemnitz per 88-74).

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ALBA BERLINO

(Venerdì 14 ottobre ore 20.30, Sky Sport Action ed Eleven Sports)

L’EA7 Emporio Armani Milano, dopo il successo di Villeurbanne nel Round 1, debutta al Mediolanum Forum contro l’ALBA Berlino, in un match da non sottovalutare (come dimostra il netto 100-84 rifilato dai tedeschi al Partizan Belgrado lo scorso venerdì) ma decisamente fattibile sulla carta. La formazione teutonica allenata da coach Gonzalez ha mantenuto intatto gran parte del roster, tenendo come pilastri Luke Sikma – ala grande dalle superbe qualità da passatore – e la coppia di esterni Maodo Lo e Jaleen Smith, reduci da un bell’EuroBasket rispettivamente con le Nazionali tedesche e croate e capaci di infuocarsi da un momento all’altro.

In un sistema di gioco che ama diffondere le responsabilità tra i vari giocatori, attenzione a vari role players come Louis Olinde, Jonas Mattisseck, Tim Schneider, Yovel Zoosman e il neozelandese Yanni Wetzell. Nel confermato reparto lunghi, c’è grande varietà tra Johannes Thiemann (ala/centro versatile e dall’elevato IQ cestistico), Christ Koumadje (lungo di 221 cm che potrebbe essere utilizzato in determinate situazioni speciali) e Ben Lammers (affidabile anche con il suo solido tiro dalla media distanza).

I fari poi sono puntati ovviamente su Gabriele Procida, che sta già trovando spazio nelle rotazioni berlinesi sia in campionato che in Eurolega (contro il Partizan ha realizzato 12 punti e tante giocate da highlights). Tutto considerato, comunque sia, l’EA7 Emporio Armani è un club di fascia superiore e partirà con i favori del pronostico. L’ALBA nel campionato tedesco ha conquistato il successo in tutte le prime tre partite disputate (l’ultima a Oldenburg per 81-89).

EUROCUP

RATIOPHARM ULM – UMANA REYER VENEZIA

(Martedì 11 ottobre ore 19.15, Sky Sport Action ed Eleven Sports)

Impegno insidioso per l’Umana Reyer Venezia ad Ulm in apertura della propria stagione di Eurocup 2022/23. Il ratiopharm ha cambiato pelle in estate, affidando la panchina all’esordiente Anton Gavel e cambiando gran parte dei propri pilastri. Ulm punta moltissimo sui giovani e in questa direzione vanno le aggiunte del classe 2004 Juan Nunez di scuola Real Madrid, del 23enne brasiliano Yago Dos Santos (playmaker brasiliano di 175 cm molto interessante) e del centro ex Trieste Sagaba Konate (al momento infortunato e in dubbio per la partita).

Il giocatore più interessante in squadra è Devin Robinson, ala/centro che si sta ergendo come versatile lungo perfetto per il loro gioco “run&gun”. A suo supporto c’è la guardia tiratrice Matt Mobley, il playmaker e specialista difensivo Thomas Klepeisz e le versatili ali Robin Christen e Karim Jallow (occhio alla sua crescita). Per quello che si è visto sinora in BBL (3 k.o. su 3 partite contro Bayern Monaco, Göttingen e la neopromossa Rostock), Ulm deve ancora trovare una propria identità e soprattutto costanza lungo l’arco dei 40 minuti. Lato Umana Reyer e per la concretezza mostrata sinora dagli uomini di coach De Raffaele, perciò, ci sono tutte le carte in regola per iniziare con il piede giusto.

JOVENTUT BADALONA – GERMANI BRESCIA

(Martedì 11 ottobre ore 20.45, Sky Sport Action ed Eleven Sports)

Primo turno di fuoco per la Germani Brescia, che vola a Badalona per giocare contro la Joventut dello storico coach Duran. I verdenigros hanno deciso di affidare la propria squadra a Kyle Guy, guardia/ala tiratrice letale dalla lunga distanza e in generale attaccante a tutto tondo contro cui coach Magro dovrà basare gran parte del suo gameplan. A completare il quintetto ci sarà Ante Tomic, centro veterano croato dotato di tecnica sopraffina e di quella scarsa rim protection che non gli ha permesso di raggiungere vette ancora più elevate nel corso della carriera, il playmaker Andres Feliz, grande atleta ma tiratore altalenante, e alcuni role players e specialisti difensivi come Guillem Vives, Joel Parra (ala classe 2000, neo campione di Spagna ad EuroBasket e prospetto interessantissimo), Ferran Bassas (potenziale tiratore di striscia) e il veteranissimo Pau Ribas, un jolly specialmente nei finali di partita.

Un altro gioiellino che sta decisamente prendendo il sopravvento è Henry Ellenson, ala grande americana dotato di grande talento e capace di rendersi pericoloso sia vicino che lontano da canestro (12.7 punti e 7 rimbalzi di media nei primi due successi della Joventut in ACB). Insomma, sfida subito in salita su un campo molto difficile da espugnare ma, nel caso in cui la Germani riuscisse ad imbrigliare l’attacco avversario forzandolo a tante palle perse, ecco che allora l’exploit non potrebbe essere così impossibile.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – PROMITHEAS PATRASSO

(Mercoledì 12 ottobre ore 20.00, Sky Sport Action ed Eleven Sports)

Debutto casalingo in Eurocup per la Dolomiti Energia Trento, che ospita i greci del Promitheas Patrasso, reduci da una vittoria per 80-90 sul parquet del Lavrio nella prima giornata del campionato greco. La squadra affidata all’allenatore esordiente Makis Giatras è piena di scommesse e giocatori che si affacciano per la prima volta a questo contesto europeo, come ad esempio Anthony Cowan, esplosiva comboguard dotato di grande primissimo e ottimo tiro dal palleggio. Tuttavia, dato il fisico esile e le non eccelse abilità difensive, sarà da testare il suo rendimento in una competizione lunga e di livello superiore come l’Eurocup.

Al suo fianco, ci sarà l’esperto Nikos Gkikas (che giocherà specialmente da guardia e gli coprirà le spalle nell’altra metà campo), oltre che Trevis Simpson, altra guardia che predilige finalizzare che servire i compagni, e l’eccentrico Joe Young, realizzatore inarrestabile tra Cina e leghe inferiori negli USA ma da valutare nel basket europeo. Nel reparto ali, molto dipenderà dall’ennesimo debuttante a livello europeo, Jericole Hellems, altro jolly tuttofare non dotato di possente muscolatura ma capace di farsi valere a tutto tondo tra assist, tagli e canestri da tre punti.

Da ala grande giocherà Arnoldas Kulboka, lituano classe ’99 che attende di compiere il definitivo salto di qualità, mentre nello spot di centro si alterneranno George Conditt IV – centro di 22 anni portoricano dal grande potenziale ma ancora acerbo – e Dimitrios Kaklamanakis – classico lungo interno, piuttosto statico e ottima mano nei pressi del ferro. Insomma, Trento può decisamente giocarsela alla pari, specie considerando il rientro di Matteo Spagnolo e il roster sempre più al completo (manca ancora il lungodegente Maximilian Ladurner).

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – AEK ATENE

(Mercoledì 12 ottobre ore 20.30, Eleven Sports)

Dopo l’importantissima vittoria di Bonn nella prima giornata e dalla sconfitta interna contro la Bertram Yachts Tortona, la UNAHOTELS Reggio Emilia apre le porte del PalaBigi anche all’AEK Atene, formazione reduce da un k.o. in volata contro i favoriti del gruppo B, il Pinar Karsiyaka (91-88). I greci hanno rivoluzionato la squadra in estate, acquisendo gerarchie, solidità e un quantitativo di talento decisamente superiore rispetto al recente passato.

La cabina di regia è affidata alla comboguard Tim Frazier, esterno americano di grande talento e pericolosità da oltre l’arco, accanto ai tiratori Janis Strelnieks e Kenny Williams, specialisti anche difensivi. Attenzione poi all’atletico Cameron McGriff, ala grande efficiente anche in difesa e dal post-basso, e al centro finlandese Alexander Madsen, che ama aprire il campo e punire da tre punti gli avversari. Il core greco non è di grande qualità (eccetto il giovane difensore Antonis Koniaris) ma il reparto stranieri e l’imprevedibilità degli americani potrebbero regalare brutte sorprese ai biancorossi allenati da coach Menetti. Nel campionato nazionale greco, l’AEK ha battuto il Karditsas per 79-63.

FIBA EUROPE CUP

HAPPY CASA BRINDISI – BUDIVELNYK KYIV

(Mercoledì 12 ottobre ore 20.30, YouTube FIBA)

In questa settimana prende il via anche la FIBA Europe Cup, competizione che vedrà impegnata l’Happy Casa Brindisi nel Girone F contro gli estoni del Kalev/Cramo, gli olandesi del Donar Groningen e gli ucraini del Budivelnyk Kyiv. Quest’ultimi saranno ospiti del PalaPentassuglia, dopo non esser riusciti a superare il torneo di qualificazione della BCL., e punteranno molto sul leader Johnny Berhanemeskel, guardia canadese letale soprattutto nel tiro da lontano e nel mettere in ritmo i compagni, e su Archie Goodwin, guardia/ala con l’istinto da grande realizzatore ma non sempre con la giusta attitude.

Attenzione anche al play Anthony Brown, ai centri Alec Brown e Jerai Grant (il primo molto più di stazza e interno, il secondo ama regalare atletiche schiacciate) e ai comprimari di lusso ucraini come Bogdan Bliznyuk e Vyacheslav Bobrov, conosciuti nel recente EuroBasket e capaci di farsi sentire nelle pieghe della partita. Insomma, impegno non semplice in un girone tra i più difficili dell’intera competizione (passano alla seconda fase le prime due di ogni gruppo).

