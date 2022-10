Gabriele Procida è andato in doppia cifra anche in Bundesliga

Continua la crescita di Gabriele Procida, che settimana scorsa aveva esordito in EuroLega segnando 12 punti contro il Partizan Belgrado. Il talento azzurro dell’Alba Berlino è sceso in campo anche nel weekend, nella seconda giornata del campionato tedesco, nella partita vinta dai gialloblu 81-89 contro Oldenburg.

È stata un’altra gara positiva per Procida, che per la seconda volta consecutiva è andato in doppia cifra: 11 punti in 16′, tirando 2/5 dal campo e 6/6 ai liberi. L’ex Cantù e Fortitudo è stato ancora il terzo miglior marcatore dei suoi, dietro i 18 punti segnati sia da Lo che da Thiemann. Uno dei due canestri dal campo di Procida è stata questa schiacciata con un bellissimo tagli backdoor:

Tolles Auge von @LCSikma43 👀 und der ganz offene Dunk für Gabriele Procida. 🔨 pic.twitter.com/8fXi9odaD4 — ALBA BERLIN (@albaberlin) October 9, 2022