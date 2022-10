La Reyer Venezia è la favorita per la vittoria finale dell’EuroCup

I tifosi forti ci piacciono. Però è inutile nascondersi: l’Umana Reyer Venezia è una delle migliori compagini di EuroCup ed è tra le favorite per la vittoria finale della seconda competizione continentale per club.

Partiamo dicendo che tra il dire e il fare ci sono di mezzo circa una dozzina di partite. E la Virtus Bologna lo sa perché è la campionessa in carica e le ha vinte praticamente tutte. La Reyer ha comunque tutte le carte in regola per competere e provare ad arrivare fino in fondo, cercando di diventare così la terza italiana in EuroLega, dopo Milano e Virtus Bologna.

Le avversarie

Con l’esclusive delle russe dalle competizioni europee, Partizan e Valencia sono state “ripescate” dall’EuroCup per giocare l’EuroLega. UNICS Kazan e Zenit San Pietroburgo non ci sono per i motivi scritti poco prima. Chi sono rimaste? Le spagnole. In particolare Gran Canaria e Badalona, con la prima che è favorita ma ha un allenatore molto giovane come Jaka Lakovic mentre la seconda è una bella squadra e ha giocatori che sanno come si vincono certe coppe, in particolare Pau Ribas e Ante Tomic, eppure non sembra mai pronta per fare il grande salto. A completare il podio delle contendenti al titolo della Reyer c’è il Bursaspor, finalista della passata EuroCup e colei che riuscì a eliminare la corazzata Partizan Belgrado allenata da Zelimir Obradovic scuotendo tutto il mondo del basket.

I punti di forza di Venezia

L’Umana è una squadra ben allenata da uno dei migliori coach italiani attualmente in circolazione, ovvero Walter De Raffaele. Sono stati fatti molti cambiamenti in estate ma il mindset vincente c’è da tanti anni e lo dimostrano i due Scudetti in bacheca. Inoltre, le aggiunte fatte in estate sono state tutte di livello. In cabina di regia Marco Spissu ha dimostrato di poter fare la differenza in EuroLega e a EuroBasket. Riccardo Moraschini teneva meravigliosamente il campo in EuroLega. Jordan Parks e Derek Willis sono una garanzia, così come Mitchell Watt. L’unica mezza scommessa è Yankuba Sima, che comunque viene da ottime annate a Manresa e ha di fianco un buon mestierante come Amedeo Tessitori qualora non dovesse azzeccare tutte le serate.

Allerik Freeman, l’uomo dei destino

Molto del percorso della Reyer Venezia in EuroCup passerà dalle mani dell’ex CSKA Mosca, Allerik Freeman. L’americano è probabilmente il giocatore con maggiore esperienza internazionale del roster allenato da De Raffaele perché ha militato con maggiore costanza rispetto agli altri ai piani più alti del basket europeo, prendendosi delle serie responsabilità in partite decisive. Freeman sarà probabilmente il go to guy dei lagunari in Europa e siamo certi che avrà lui la palla in mano quando scotterà. E un suo canestro o un suo errore potranno determinare la vittoria o la sconfitta di Venezia in EuroCup.

Naturalmente non sarà per nulla semplice per Venezia portare a casa il secondo titolo europeo della sua storia, dopo il successo in FIBA Europe Cup nel 2017-2018 contro Avellino. Però quest’anno o mai più, probabilmente. Il patron Luigi Brugnaro ha sempre detto che sognava di portare Venezia in EuroLega e quella di questa stagione è davvero l’occasione perfetta.

