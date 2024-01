Ivan Trojan, il (quasi) 60enne attore che ha giocato in Serie A ceca per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica

L’attore Ivan Trojan, alla giovane età di 59 anni, è apparso sul più alto palcoscenico del basket ceco. Il popolare attore ha giocato nel campionato giovanile e si è preparato a fondo per il suo primo debutto in campionato nella squadra del suo amico Petr Czudek.

Il duello con il Sršni non è stato affatto facile per l’Opava. Trojan, che indossava la maglia numero 60, è entrato in azione nel primo quarto in condizioni sfavorevoli. Alla fine ha collezionato 6 tiri liberi, di cui ne ha trasformati 4, il che significava una percentuale di successo del 66%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cz.basketball (@cz.basketball)

“Una delle motivazioni è conoscere e parlare un po’ di più di basket. Ed è anche un ringraziamento ai tifosi dell’Opava, che sono grandi”, ha spiegato Ivan Trojan prima della partita, per questo ha intrapreso un’avventura alla fine riuscita. L’attore ha deciso di farsi un regalo anticipato per il suo 60esimo compleanno che sarà nell’estate del 2024.

Grazie ai suoi punti, Opava alla fine ha sconfitto Sršni 105 a 94. Inoltre, lo spettacolo aiuterà alcuni bisognosi perché l’intero ricavato del match (circa 3.500€) verrà devoluto a sostegno del Cystic Fibrosis Club, organizzazione che fa ricerca sulla fibrosi cistica di cui Trojan è un sostenitore di lunga data.

Leggi anche: Come il basket ha goduto ENORMEMENTE del Decreto Crescita