Ja Morant come ha preso la gaffe di ESPN sulla sua dichiarazione fake?

La star dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, non ha potuto fare a meno di ridere di ESPN dopo che la rete ha mandato in onda una falsa citazione su Michael Jordan che un account Twitter comedy diceva fosse sua.

Lunedì ESPN ha erroneamente attribuito a Morant una citazione dell’account Twitter, Ballsack Sports. Nel video del momento ora virale, Jacoby e i suoi co-conduttori hanno pensato che Morant avesse davvero detto che MJ sarebbe stato “solo un’altra superstar” nell’NBA di oggi.

Mentre Ja ha detto che avrebbe “cucinato” His Airness se avesse potuto affrontarlo in uno contro uno durante quell’epoca, il giovane Grizzlies non ha mai detto la citazione che mostrava ESPN.

Dopo aver visto l’errore, Ja Morant è andato su Twitter per reagire e ha detto “queste persone sono pazze”, riferendosi a ESPN. In un tweet di follow-up, il 22enne ha deriso ESPN per essere caduto vittima di un account Twitter di troll chiamato “Ballsack Sports”. Seriamente, come può qualcuno non percepire che si tratta di un profilo che fa parodie/satira?

these people crazy 😂 https://t.co/HSwBEwcrdS — Ja Morant (@JaMorant) July 11, 2022

Si tratta davvero di un errore incredibile che non credi possa capitare a una rete autorevole come ESN. Naturalmente ci sta commettere un errore ma qui siamo andati davvero oltre l’accettabile a nostro modo di vedere.