NBA Summer League, una nottata da dimenticare per noi italiani

Questa notte avrebbero dovuto giocare due italiani in NBA Summer League: Paolo Banchero e Alessandro Pajola. Il primo non ha indossato la casacca degli Orlando Magic perché, pochi minuti prima dell’ingresso in campo, gli è stato comunicato che la sua Summer League era finita qui. Il secondo, invece, ha chiuso con soli 3 punti, 1 rimbalzo, 2 assist e 2 rubato in quasi 19 minuti di utilizzo nella sconfitta dei Dallas Mavericks contro gli Utah Jazz per 82 a 83.

Insomma, siamo andati a dormire con l’idea che ci saremmo svegliati con gli highlights di Pajola e Banchero, invece siamo rimasti a bocca asciutta per motivi diversi. Pensiamo sia davvero un peccato non vedere più l’ex Duke in azione però capiamo anche la paura di possibili infortuni che gli Orlando Magic vorrebbero evitare.

Pajola tornerà in campo con Dallas contro Phoenix domani notte. L’obiettivo del playmaker della Virtus Bologna è di riscattarsi, migliorando i propri numeri e ottenendo un successo. Non sarà semplice perché la concorrenza è agguerrita ma siamo certi che darà il tutto per tutto per impressionare gli scout NBA lì presenti.

In sostanza gli italiani rimasti in NBA Summer League sono il già citato Pajola e poi anche Matteo Spagnolo, il qualche giocherà mercoledì sera alle 22, orario italiano, contro i Milwaukee Bucks.

Leggi anche: Clamorosa gaffe di ESPN su una dichiarazione fake di Ja Morant