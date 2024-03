Ja Morant UMILIATO da The Rock durante SmackDown

Ja Morant ha subito un infortunio alla spalla che ha messo fine alla sua annata all’inizio di gennaio e la sua già ridotta stagione 2023-2024 è stata ufficialmente limitata a sole 9 partite. Le speranze dei Memphis Grizzlies di superare un inizio lento per rientrare nella corsa ai playoff si sono affievolite quando Morant è tornato ai margini, per poi svanire del tutto quando Desmond Bane ha subito una grave distorsione alla caviglia appena una settimana dopo.

Memphis, in pratica, è sparita dalla vista e dal pensiero del grande pubblico NBA e anche di alcuni tifosi della squadra per oltre due mesi. Durante Smackdown a Grind City di venerdì scorso, però, The Rock ha tirato una frecciatina ai precedenti di Ja Morant in materia di armi da fuoco, criticando nel contempo il fioretto del wrestling Seth Rollins in una canzone.

“Sei semplicemente motivo di imbarazzo, figliolo. Proprio come Ja Morant, quando brandisce una pistola”.

pic.twitter.com/dz2XfNn0Ai — ClutchPoints (@ClutchPoints) March 16, 2024

I tifosi dei Grizzlies non si sentano troppo offesi dalla frecciatina di The Rock a Ja Morant. Notate il suo rapido e ridente “I love you Ja!” dopo aver ricordato la passata propensione di Morant a brandire incautamente pistole sui social media. Chiaramente, The Rock si stava solo divertendo in modo innocuo a sue spese di fronte a un pubblico di Memphis che era di parte.

La risposta di Morant? Non è sembrato molto turbato.

