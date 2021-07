Jalen Lewis è il più giovane di sempre a diventare pro negli Stati Uniti

Nel pomeriggio italiano, l’insider Shams Charania ha riportato della firma di Jalen Lewis con la nuova Overtime Elite League, un campionato giovanile che mira a fare concorrenza alla NCAA. Sebbene il college basketball, proprio da un paio settimane, abbia deciso di permettere finalmente agli atleti di guadagnare con la propria immagine (prima gli era impedito in qualsiasi forma), questa nuova Lega garantirà uno stipendio ai ragazzi che vi parteciperanno.

Nel caso di Lewis, si tratta di un contratto da oltre 1 milione di dollari. Il ragazzo, che ha 16 anni, è così diventato il più giovane giocatore di sempre a diventare un professionista negli Stati Uniti. Si tratta di un talento importante, Kentucky, Duke e UCLA erano tre prestigiosi college sulle tracce di Lewis, 12° nel ranking per il Draft 2023 nella classifica di 247Sports.

Jalen Lewis non è comunque l’unico giocatore di rilievo che è stato reclutato dalla Overtime Elite League, ma solo il più giovane. Prima di lui avevano scelto questa via, ad esempio, i due fratelli Matt e Ryan Bewley e i due fratelli Auser e Amen Thompson, oltre a Kevin Ollie, ex coach dell’università di Connecticut.

High school junior Jalen Lewis is signing a $1 million-plus contract with the new Overtime Elite league, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 16-year-old becomes the youngest to ever turn pro in American basketball.https://t.co/uHBWwA3gx4

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 9, 2021