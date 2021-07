È uscita la soundtrack di “Space Jam: A New Legacy”

Negli Stati Uniti venerdì 16 luglio uscirà nei cinema “Space Jam: A New Legacy”. Per l’Italia bisognerà attendere settembre, col titolo “Space Jam: New Legends”, nel frattempo però anche qui possiamo ascoltare la soundtrack del film.

Pubblicata ieri, la colonna sonora contiene tante canzoni di rapper americani come Lil Baby, Chance the Rapper, Lil Uzi Vert e Joyner Lucas, ma anche artisti pop e R&B come i Jonas Brothers e John Legend. Damian Lillard, presente nella pellicola come uno degli antagonisti della Goon Squad, sarà anche nella soundtrack, nella canzone “About That Time” insieme a G-Eazy, P-Lo e White Dave.

La soundtrack di “Space Jam: A New Legacy” è già presente su tutte le piattaforme di streaming.