Jamal Murray è il primo giocatore nella storia NBA a segnare 50 punti senza nemmeno tentare un libero

Jamal Murray continua a fare meraviglie in questa stadione dopo dei playoff clamorosi! Questa notte il 23enne canadese ha eguagliato il suo career-high, segnando 50 punti nella vittoria per 120 a 103 dei Nuggets sui Cleveland Cavaliers alla Quicken Loans Arena.

È interessante notare che la guardia dei Nuggets ha raggiunto quel traguardo senza nemmeno tentare un tiro libero nel match, diventando il primo nella storia dell’NBA. Ha anche catturato 6 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate in 38 minuti.

