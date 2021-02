Kendrick Perkins avverte LeBron e il supporting cast dei Lakers perché Clippers e Jazz sono pericolosissimi

I Los Angeles Lakers sono ancora ampiamente considerati la squadra da battere nella Western Conference di questa stagione. Kendrick Perkins, tuttavia, ha recentemente avvertito LeBron James e il suo supporting cast di non adagiarsi sugli allori troppo presto. Gli Utah Jazz e i Los Angeles Clippers probabilmente daranno loro del filo da torcere ai playoff, vista la loro profondità e versatilità.

Poco dopo l’accesa battaglia tra Jazz e Clippers allo Staples Center, Perk ha affermato che queste due squadre hanno ciò che serve per eliminare i Purple and Gold. L’analista NBA ha lasciato intendere che il supporting cast dei Lakers dovrà migliorare notevolmente contro queste due squadre lunghissime.

Il supporting cast dei Lakers deve crescere in tante cose in fretta perché i Clippers e i Jazz sono profondi e vogliono vincere. Meglio essere avvisati…

Lakers supporting cast better get their stuff together because the Clippers and Jazz are deep and the want all the smoke. Just saying tho…

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 20, 2021