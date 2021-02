Doc Rivers sarà il secondo allenatore dell’All Star Game 2021

Saranno Doc Rivers e Quinn Snyder i due allenatori per l’All Star Game 2021 di Atlanta, che andrà in scena il prossimo 7 settembre. Il coach dei Philadelphia 76ers, con la vittoria di ieri notte su Chicago, si è assicurato il primo posto matematico nella Eastern Conference pre-deadline, anche se lui stesso parlandone non è sembrato troppo felice di questo traguardo. Per Rivers sarà la terza volta sulla panchina dell’All Star Game dopo le edizioni del 2008 e del 2011.

.@sixers head coach Doc Rivers and his staff will coach Team Durant in the 2021 #NBAAllStar Game on Sunday, March 7 at State Farm Arena in Atlanta!https://t.co/DKdamLWVSe pic.twitter.com/ri5mBGT3e7 — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 20, 2021

