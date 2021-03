James Harden commenta l’intenzione degli Houston Rockets di ritirare la sua maglia numero 13

Non c’è altro che amore tra James Harden e gli Houston Rockets. Il giocatore dei Brooklyn Nets è fermo nella sua posizione secondo cui non c’è astio tra lui e la sua ex franchigia poiché entrambe le parti cercano di andare avanti e progredire dopo la loro separazione che ha posto fine a una relazione durata otto anni.

In segno di gratitudine nei confronti del loro ex giocatore, il proprietario dei Rockets, Tilman Fertitta, ha annunciato di voler ritirare la maglia numero 13 di Harden per onorare l’ex MVP. La reazione di Harden ha confermato il rispetto reciproco da entrambe le parti.

James Harden on jersey being retired by the Rockets: “Hopefully, I did something right. Obviously, I came up short of a championship, but the work on and off the court that I put in over those past eight years was elite. I think that’s the only thing I didn’t do, a championship."

— Michael Scotto (@MikeAScotto) March 4, 2021