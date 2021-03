VIDEO: Harden vive un momento speciale con i suoi ex compagni dei Rockets dopo la vittoria dei Nets

Non è finito l’amore tra James Harden e i suoi ex compagni di squadra degli Houston Rockets. Dopo che The Beard ha guidato i Brooklyn Nets alla vittoria per 132 a 114, ha condiviso un momento speciale con PJ Tucker e altri membri del team.

James Harden and his old Houston Rockets teammates 🤝 (via @SportsCenter)pic.twitter.com/HeIXa0thbM — Dime (@DimeUPROXX) March 4, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.