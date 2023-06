Virtus Bologna, mercato: ecco gli ultimi rumors di mercato

Il mercato della Virtus Bologna sta entrando nel vivo e Daniele Labanti de Il Corriere di Bologna ha fatto il punto della situazione nel suo tweet e nel suo articolo sul quotidiano emiliano.

#Virtus La situazione (in aggiornamento): ✅ RESTANO

Hackett

Pajola

Cordinier

Belinelli

Shengelia

Mickey

Bako 🟡 INCERTI

Lundberg

Abass

Camara ❌ PARTONO

Teodosic

Mannion

Weems

Ojeleye

Jaiteh 🔜 ARRIVANO

Dobric 💵 OFFERTE

– ♻️ INTERESSE

Flaccadori

Guy

Diop — Daniele Labanti (@DLabanti) June 29, 2023

La grande novità è la partenza certa di Semi Ojeleye in direzione Valencia, con il club spagnolo che è pronto a pagare il buyout di 300mila euro per portarlo a casa.

#Virtus Nella prossima stagione Semi Ojeleye giocherà a Valencia. Il club accetterà il buyout e non pagherà l’ingaggio previsto dal secondo anno di contratto.

👉🏻 le news in edicola @corrierebologna — Daniele Labanti (@DLabanti) June 29, 2023

L’ala classe 1994 che ha chiuso l’ultimo campionato di Serie A con 9,8 punti e 4,5 rimbalzi di media e l’ultima edizione di Euroleague con 10,5 punti e 3,8 rimbalzi di media.

Il mercato in entrata della Virtus Bologna vede l’affare quasi fatto di Diego Flaccadori, che prenderà il posto di Nico Mannion, mentre interessa particolarmente Ousmane Diop, che in Italia gioca come giocatore di formazione e sarebbe certamente un upgrade rispetto a Gora Camara, che potrebbe lasciare l’Emilia-Romagna per Varese.

Per quanto riguarda il reparto esterni, data ormai per assodata la partenza di Milos Teodosic, a meno di clamorosi ribaltoni, Kyle Guy da Badalona sembra essere sostanzialmente un nuovo giocatore delle VuNere. Chiudiamo questa carrellata con Iffe Lundberg, play-guardia danese che ha giocato relativamente poco e che soprattutto non ha messo in piedi numeri indimenticabili.

Leggi anche: EA7 Milano, mercato: quale futuro per Baldasso? Il sostituto potrebbe essere un prodotto della “cantera”