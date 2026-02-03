James Harden scuote l’NBA: Clippers spiazzati e trade vicinissima

James Harden è improvvisamente diventato il nome più caldo dell’intera NBA in vista della trade deadline, scatenando un vero terremoto nel mercato.

Le ultime indiscrezioni hanno colto di sorpresa tifosi, addetti ai lavori e persino i Los Angeles Clippers, che non si aspettavano una svolta così repentina.

Secondo quanto riportato da ClutchPoints, la richiesta di trade sarebbe partita direttamente da Harden e dal suo entourage. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che cambia radicalmente la lettura della situazione.

Harden chiede la trade: Clippers colti di sorpresa

L’insider NBA Brett Siegel ha rivelato su X che la dirigenza dei Clippers sarebbe rimasta completamente spiazzata:

“Fonti di lega hanno riferito a ClutchPoints che la notizia di questa sera è stata portata avanti da James Harden e dal suo team, lasciando i Clippers scioccati dalla sua volontà di andare via”.

League sources told @ClutchPoints that tonight's news was brought forth by James Harden and his camp, as the Clippers were stunned to find out about him wanting out. Cavs stuff is certainly at the forefront of the talk right now around the league. Still a lot to sort through. — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) February 3, 2026

Una rivelazione sorprendente, soprattutto considerando che solo poche ore prima Shams Charania di ESPN aveva parlato di colloqui già avviati tra Harden e i Clippers per trovare una soluzione condivisa prima della deadline.

Cavaliers e Clippers in trattativa: Darius Garland nel mirino

A rendere la situazione ancora più interessante è stato Chris Mannix di Sports Illustrated, il primo a lanciare la notizia di “advanced talks” tra i Clippers e i Cleveland Cavaliers. Al centro della possibile operazione ci sarebbe Darius Garland, playmaker All-Star che potrebbe approdare a Los Angeles in cambio di Harden.

Se confermata, la trade rappresenterebbe uno dei colpi più importanti dell’intera stagione NBA, con implicazioni enormi sia per la Western Conference che per l’Est.

Una stagione di rilancio per Harden a Los Angeles

La decisione di Harden arriva in un momento particolare. Dopo un inizio disastroso da 6 vittorie e 21 sconfitte, i Clippers sono riusciti a rimettersi in carreggiata, risalendo fino al 9° posto a Ovest con un record di 23-26.

Gran parte del merito va proprio a James Harden, protagonista di una stagione ad altissimo livello dal punto di vista individuale.

Numeri da superstar: le statistiche di James Harden

In 44 partite disputate, Harden sta viaggiando a: 25,4 punti di media, 8,1 assist, 4,8 rimbalzi e il 42% dal campo. Numeri che confermano come il veterano sia ancora uno dei migliori esterni della NBA, capace di cambiare l’inerzia di una franchigia nel giro di poche settimane.

Perché Harden vuole cambiare aria?

Al momento non è chiaro cosa abbia spinto Harden a chiedere la trade proprio ora. Potrebbero pesare:

ambizioni da titolo non pienamente soddisfatte,

dubbi sulla direzione tecnica dei Clippers,

oppure la volontà di inserirsi in un progetto più stabile e giovane, come quello di Cleveland.

Quel che è certo è che la sua mossa ha già avuto un impatto enorme sul mercato NBA.

Trade deadline infuocata: cosa aspettarsi ora

Con la NBA trade deadline sempre più vicina, il caso Harden rischia di innescare un effetto domino che coinvolgerà diverse squadre. Clippers e Cavaliers restano in prima linea, ma non è escluso che altre franchigie possano inserirsi all’ultimo momento.

Una cosa è certa: James Harden è di nuovo al centro della NBA, e il suo futuro potrebbe decidersi da un momento all’altro.