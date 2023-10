James Harden si presenterà almeno al training camp con i Sixers?

Il desiderio di James Harden di essere ceduto da una squadra NBA non è una novità. Ha fatto lo stesso con i Brooklyn Nets e gli Houston Rockets. L’ultima squadra che sta vivendo questa esperienza sono i Philadelphia 76ers. Ma non sono ancora riusciti a gestire James Harden e la stella dei Sixers, Joel Embiid, è sempre più insoddisfatto di come è andata la loro offseason. La squadra dovrebbe partire per l’inizio del training camp NBA, ma il Barba è mentalmente fuori dal progetto, come sappiamo.

Detto questo, Adrian Wojnarowski di ESPN ha fornito ai tifosi dei Sixers ulteriori informazioni sulla debacle di James Harden.

“Non è chiaro ai 76ers se James Harden li incontrerà alla Colorado State University… e parteciperà al training camp con loro”, ha riferito Woj.

James Harden ha espresso la sua sfiducia nei confronti di Daryl Morey dopo aver firmato una pesante estensione con i Sixers. L’accordo per la sua cessione è ancora in corso, ma è necessario trovare subito un sostituto a roster. Questo per far sì che la squadra si amalgami bene durante il training camp NBA. Woj ha sottolineato che si sta preparando per un trasferimento ai Los Angeles Clippers. Stiamo a vedere se e come finirà questa telenovela…

