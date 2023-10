La leggenda dei Chicago Bulls è entrata ancora una volta nella storia lunedì scorso. Michael Jordan è diventato il primo atleta a entrare nella lista Forbes dei 400 americani più ricchi. Il suo patrimonio netto è di 3 miliardi di dollari, secondo NBA Central. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto ai 2 miliardi di dollari stimati a giugno.

Michael Jordan is the first athlete to make the Forbes 400 list of richest Americans

He’s now worth $3B 💰🔥

(Via @FOS ) pic.twitter.com/dvGml9y9Du

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 2, 2023