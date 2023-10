Assurdo ma vero: un’azienda di MrBeast sarà sponsor degli Hornets

Con l’inizio della stagione NBA, le squadre annunciano nuovi modelli di maglie e collaborazioni. Gli Charlotte Hornets avranno una delle partnership più singolari dell’NBA quest’autunno. MrBeast, la superstar di YouTube, ha accettato di collaborare con gli Hornets per una patch sulla maglia, la prima tra un influencer e una franchigia NBA, ha annunciato la squadra durante il Media Day.

The Charlotte Hornets are launching a jersey patch partnership with YouTube and social media sensation Mr. Beast, a first between an influencer and an NBA franchise pic.twitter.com/3XYduRwYFY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2023