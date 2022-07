I Golden State Warriors, subito dopo il titolo vinto, hanno visto partire in free agency una serie di giocatori importanti tra quelli che uscivano dalla panchina nella scorsa stagione. Gary Payton II è andato a Portland, Juan Toscano-Anderson ai Lakers, Nemanja Bjelica è tornato in Europa al Fenerbahçe, Otto Porter Jr ha firmato con Toronto, mentre Damion Lee con Phoenix. Ha rinnovato Kevon Looney, è arrivato Donte DiVincenzo, mentre ancora si attende di capire se Andre Iguodala deciderà di ritirarsi. Per gli Warriors è però arrivata un’aggiunta importante per la panchina, o almeno arriverà nei prossimi giorni. Come riportato da Shams Charania, JaMychal Green firmerà con i Dubs.

Al momento Green è sotto contratto con gli Oklahoma City Thunder, ma si sta accordando per un buyout: non appena sarà ufficiale l’intenzione è firmare con i campioni in carica. Il lungo, 32 anni, è da diverse stagioni in NBA e nell’ultima, con Denver, ha mantenuto 6.4 punti e 4.2 rimbalzi di media in circa 16′. Probabilmente, nelle gerarchie, Green andrà ad occupare il posto lasciato libero proprio da Bjelica nelle scorse settimane.

Forward JaMychal Green is finalizing a contract buyout with the Oklahoma City Thunder and plans to sign with the Golden State Warriors after he clears waivers, his agent Michael Hodges told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2022