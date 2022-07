Kyle Korver, ritorno romantico agli Atlanta Hawks

Kyle Korver è stato un solidissimo role player per tutta la carriera, ma il proprio meglio lo ha dato negli anni agli Atlanta Hawks. Nella squadra della Georgia Korver ha giocato dal 2012 al 2017, venendo anche sorprendentemente convocato all’All Star Game 2015 grazie alla favolosa annata di Atlanta che mandò alla partita delle stelle 4/5 del quintetto. Ora Korver tornerà agli Hawks, ma con un ruolo nella dirigenza.

Il giocatore si è infatti ritirato nel 2020, al termine di una stagione a Milwaukee. Korver, 41 anni, nella scorsa stagione faceva parte dello staff di Steve Nash a Brooklyn, come addetto allo sviluppo dei giocatori.

