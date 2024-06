Jason Kidd e Joe Mazzulla, 2 coach di colore alle Finals: quante volte è capitato nella storia NBA?

Era il 1975. Non sarebbe passato molto tempo prima della fondazione del computer Apple. Un programma chiamato “Saturday Night Live” debuttava sulla NBC, c’erano la disco music e i pantaloni a zampa d’elefante. Inoltre, quell’anno le Finals NBA videro la presenza di due allenatori neri, Al Attles di Golden State e K.C. Jones di Washington. Non era solo la prima volta che due allenatori di colore si affrontavano nelle finali, ma anche il primo campionato sportivo della storia degli Stati Uniti con due allenatori di colore. Ci sono di nuovo due allenatori di colore nelle Finals: Jason Kidd di Dallas e Joe Mazzulla di Boston.

Questa è solo la seconda Finals NBA con due coach di colore. Ora, c’è un’avvertenza, e anche questo aspetto tecnico è affascinante in questo momento unico nella storia della lega. L’ultima volta che abbiamo visto due allenatori di colore alle Finals è stata la serie Cleveland-Golden State del 2016. Gli allenatori erano Tyronn Lue per i Cavaliers, che è di colore, e Steve Kerr per gli Warriors. Kerr ha saltato parte della serie a causa di un infortunio alla schiena. Mike Brown, l’allenatore ad interim di colore, ha sostituito Kerr. Quindi, pur avendo due allenatori neri nel campionato, non è stato per l’intera serie.

Insomma, ufficialmente questa è la terza volta nella storia dell’NBA. In pratica, però, è solo la seconda, ed è passato molto tempo dalla prima. Chi vincerà queste Finals, Jason Kidd o Joe Mazzulla?

Leggi anche: Olimpia EA7 Milano, Danilo Gallinari e Nicolò Melli: solo una poltrona per due?