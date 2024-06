Shengelia DOMINA e la Virtus Bologna pareggia la serie: si va a Milano sull’1 a 1!

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia EA7 Milano 72-64

(12-17; 20-14; 23-20; 17-13)

La Virtus Segafredo Bologna sconfigge l’EA7 Emporio Armani Milano in rimonta, conquista Gara 2 delle LBA Finals UnipolSai 2024 e pareggia la serie sull’1-1.

1° tempo

Dopo un botta e risposta da tre punti tra Mirotic e Shengelia, Cordinier sale di colpi in penetrazione ma le bombe di Tonut e Melli danno un guizzo migliore ai biancorossi (7-9). Nonostante un canestro con fallo subito di Belinelli accenda la Segafredo Arena, Mirotic e Hines continuano a spingere l’EA7 Emporio Armani a cronometro fermo, prima che Hackett mandi a bersaglio i liberi del -2. Il quarto si chiude con la combinazione vincente tra Shields e Hines, valevole il gioco da tre punti del 12-17 dopo 10’ di partita.

Successivamente, l’Olimpia preme sul pedale dell’acceleratore e fa proseguire il break biancorosso sino allo 0-10, grazie a cinque punti consecutivi di un concreto Hall e da un pick and roll vincente tra Napier e Melli, prima che Mickey interrompa la lunga emorragia bianconera con il libero del 13-24. A seguito di un jumper realizzato da Napier, la Segafredo si scuote con una tripla di Belinelli e soprattutto la presenza di Mickey sulle due metà campo, prima che Pajola regali proprio al numero 25 la comoda schiacciata in contropiede del 22-28. Nonostante un timeout chiamato da coach Messina, la risalita della Virtus continua con una tripla di Shengelia e un altro canestro di Mickey, che riportano i padroni di casa anche sul -1 . Sebbene poi Shields eviti il sorpasso avversario ed interrompa il break locale di 12-0 con il jumper del 27-31. A completare la rimonta bianconera, sul finire del tempo, ci pensa poi Polonara, autore dei liberi e del canestro e fallo che chiudono al meglio i 20’ iniziali del match per Bologna (32-31).

2° tempo

In avvio di ripresa, Pajola e soprattutto Belinelli si caricano la Virtus sulle spalle, innescando anche Shengelia. Ma le fondamentali triple Napier e Hall mantengono l’equilibrio (38-37). A seguito di alcuni botta e risposta tra Mickey e Melli sotto i tabelloni, Mirotic dall’arco spegne gli effetti di una tripla di Hackett. Poi sale in cattedra Shengelia dal post-basso, per respingere gli assalti di Flaccadori e compagni (49-48). Al di là di un appoggio vincente di Voigtmann, il termine del terzo quarto è tutto di Cordinier, che si prende un paio di volte il ferro e regala anche a Shengelia la tripla che sigilla i 30’ iniziali del match sul 55-51.

L’Olimpia comincia però l’ultimo quarto, dato che Napier, Tonut e Shields capitalizzano le ottime difese biancorosse per risorpassare degli avversari, sebbene poi una schiacciata di Cordinier, un bel guizzo difensivo di Polonara e un’affondata di Mickey ristabiliscano il +3 Segafredo (60-57 a 7’ dalla fine). Un altro paio di belle giocate di Cordinier e Polonara, successivamente, fanno esplodere il pubblico di casa per il +9 bianconero (66-57 a meno di 5’ dalla fine). Con una tripla di Mirotic realizzata dopo alcuni errori dall’arco di Melli e Napier, l’EA7 Emporio Armani si tiene viva sul -6. Lunbderg però la punisce con uno spettacolare jumper valevole il 70-62 con meno di 100” sul cronometro. A seguito di una coppia di liberi firmati da Napier, un tap-in di Pajola mette il sigillo sul punto del pareggio nella serie per la Segafredo. Finisce 72-64.

Tabellini

Virtus Bologna: Lundberg 4, Belinelli 8, Pajola 4+7R, Mascolo NE, Shengelia 21+8R, Hackett 5, Mickey 11, Polonara 10, Zizic 0, Dunston 0, Abass 0, Cordinier 12. All. Luca Banchi.

Olimpia Milano: Bortolani NE, Tonut 9, Melli 7, Napier 9, Ricci 0, Flaccadori 2, Hall 13, Caruso NE, Shields 5, Mirotic 13, Hines 4, Voigtmann 2. All. Ettore Messina.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket