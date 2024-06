EA7 Milano, Gallinari-Melli: una poltrona per due?

L’Olimpia EA7 Milano è super attiva sul mercato e uno dei nomi che sta circolando è quello di Danilo Gallinari, che potrebbe influenzare il futuro di Nicolò Melli.

In questo momento le Scarpette Rosse hanno un reparto lunghi tutto da rivedere (o quasi). Kyle Hines sta pensando di ritirarsi, Johannes Voigtmann e Alex Poythress molto probabilmente non rientreranno più nei piani della società e Nicolò Melli è in scadenza di contratto a fine giugno. L’unico veramente sicuro di continuare all’Olimpia è Nikola Mirotic, insieme a Giampaolo Ricci, visto che Ismael Kamagate giocherà un altro anno a Tortona e Guglielmo Caruso probabilmente andrà in prestito in Serie A.

Naturalmente ci saranno anche degli arrivi. Josh Nebo è virtualmente un giocatore dei biancorossi e pare che Zach LeDay tornerà a Milano dopo l’esperienza nel 2020-2021. In sostanza al momento la situazione è la seguente: Mirotic, LeDay, Ricci e Nebo. In pratica mancherebbe un centro vero di rotazione e uno di complemento da una dozzina di minuti a partita, quello che è stato quest’anno Kyle Hines. Che potrebbe giocare tranquillamente un’altra stagione per quello che ha dimostrato e sta dimostrando.

In sostanza resterebbe solo 1 posto come “centro” e per questo pensiamo che difficilmente Nicolò Melli e Danilo Gallinari, che giocheranno insieme quest’estate con l’Italbasket, potranno convivere eventualmente anche all’EA7 Milano. Bisogna anzitutto capire se il Gallo deciderà di tornare in Europa oppure se proverà a strappare l’ultimo contratto della sua vita negli States.

In base a questo poi si deciderà anche il futuro di Nik. Che piace sia al Partizan di Obradovic sia al Fenerbahce di Jasikevicius. Si era vociferato di un mal di pancia per uno stipendio troppo basso rispetto a quello di Mirotic ma Melli non se ne andrebbe via solo per questo motivo per l’affetto verso Milano.