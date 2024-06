DIETROFRONT MIKE JAMES! Niente rinnovo col Monaco e addio in estate?

Mike James e l’AS Monaco non hanno ancora raggiunto un accordo per il prolungamento e l’MVP dell’EuroLega è desideroso di esplorare la free agency per capire le opportunità, secondo quanto riportato da diverse fonti a BasketNews.

Mike James and AS Monaco have not yet reached an extension agreement, leading the EuroLeague MVP to explore other options on the market. He is seriously considering leaving Monaco, per sources.

