Jayson Tatum vicino al ritorno in campo: data fissata?

Il ritorno di Jayson Tatum potrebbe essere finalmente dietro l’angolo — e a Boston cresce l’attesa. Dopo mesi di recupero dalla rottura del tendine d’Achille subita nei playoff della scorsa stagione, la stella dei Celtics sarebbe pronta a rimettere piede in campo molto prima del previsto. Secondo il noto insider e podcaster NBA Bill Simmons, tutti gli indizi portano a una data precisa.

“Sembra che sarà venerdì contro Dallas. Tutti i segnali puntano a venerdì, Dallas”, ha dichiarato Simmons durante il suo podcast.

Se confermata, sarebbe una delle notizie più importanti della stagione NBA per la corsa al titolo.

Il possibile rientro contro i Mavericks

I Boston Celtics affrontano una settimana intensa: dopo la sfida contro i Milwaukee Bucks nel secondo match di un back-to-back, ospiteranno gli Charlotte Hornets mercoledì prima della partita chiave contro i Dallas Mavericks venerdì 6 marzo. Ed è proprio quella gara che potrebbe segnare il ritorno ufficiale del cinque volte All-NBA.

Negli ultimi giorni Tatum è stato visto partecipare agli scrimmage con i compagni, un segnale estremamente incoraggiante. L’insider ESPN Shams Charania ha rivelato che l’ala dei Celtics è ormai “full-go” nelle sessioni cinque contro cinque, spesso l’ultimo passo prima del rientro in partita.

Un recupero lungo dopo l’infortunio ai playoff

Tatum aveva subito la grave lesione al tendine d’Achille durante il primo turno dei playoff dello scorso anno, un infortunio che inizialmente aveva fatto temere un’assenza prolungata e una stagione di transizione per Boston.

I tifosi avevano indicato il 1° marzo come possibile data di ritorno, ma la stella è rimasta fuori anche nella sfida contro i Philadelphia 76ers, alimentando dubbi e cautela attorno al suo recupero.

Celtics oltre le aspettative senza la loro superstar

Nonostante l’assenza del leader offensivo, Boston ha sorpreso tutta la NBA. I Celtics occupano attualmente il secondo posto nella Eastern Conference con un record di 41-20, superando le aspettative nate dopo l’infortunio di Tatum e i cambiamenti di roster della scorsa estate.

La solidità del sistema di Joe Mazzulla e la crescita del gruppo hanno mantenuto la squadra tra le contender, rendendo il ritorno di Tatum potenzialmente decisivo per la corsa al titolo.

Il dubbio di febbraio: Tatum non aveva ancora deciso

Solo poche settimane fa lo scenario sembrava molto diverso. A metà febbraio, infatti, Tatum non era ancora sicuro di rientrare in stagione. Durante NBA Today, la giornalista Ramona Shelburne aveva riportato le parole del giocatore:

“Non ho ancora deciso se tornerò quest’anno”.

In quel momento Tatum aveva appena ricevuto l’ok per proseguire la riabilitazione con i Maine Celtics in G League, raggiungendo circa la quarantesima settimana di recupero.

Il silenzio virale di Joe Mazzulla

L’attesa attorno al recupero ha generato anche un momento diventato rapidamente virale.

Il 22 febbraio, alla domanda sulla partecipazione di Tatum agli allenamenti, coach Joe Mazzulla ha fissato la telecamera in silenzio senza rispondere, lasciando i giornalisti spiazzati. Poco prima aveva comunque confermato la presenza del giocatore in palestra. Un episodio che ha aumentato ulteriormente il mistero sul reale stato della superstar.

Dopo mesi di attesa, la domanda ora è una sola: Boston riavrà la sua superstar proprio nel momento decisivo della stagione? Venerdì potrebbe arrivare la risposta.