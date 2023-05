Jerian Grant è stato premiato come MVP della stagione di EuroCup

L’anno scorso, con la maglia dell’Olimpia Milano, Jerian Grant aveva convinto molto poco, tanto da non guadagnarsi la conferma per la stagione successiva. In estate si era poi trasferito al Turk Telekom Ankara, squadra che settimana scorsa ha raggiunto la finalissima di EuroCup. E proprio di questa competizione Grant ora è stato nominato l’MVP, forte di 14.8 punti e 6.2 assist di media.

L’americano è stato inserito anche nel miglior quintetto della competizione. Grant è stato decisivo nei quarti di finale (20 punti contro Ulm) e in semifinale (19 punti contro il Prometey).

It is no surprise Jerian Grant takes home the MVP for the season, check out why 👇 pic.twitter.com/udGwtnRAiw

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) May 2, 2023