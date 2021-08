Jimmer Fredette giocherà la Summer League NBA di Las Vegas

Dalla prossima stagione Jimmer Fredette, uno dei migliori giocatori di sempre del campionato cinese, potrebbe provare a tornare in NBA.

La guardia americana, vero e proprio crack al college ma mai incisivo da pro in NBA, è stata aggiunta al roster dei Denver Nuggets per la Summer League di Las Vegas che partirà tra pochi giorni.

Fredette, decima scelta assoluta nel Draft 2011, ha giocato con Sacramento, Chicago, New York, New Orleans e Phoenix in NBA, per un totale di 241 partite e 6.0 punti di media.