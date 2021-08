Zach LaVine ha vinto 4 partite di fila per la prima volta in carriera

Ci sono voluti 8 anni, ma alla fine Zach LaVine ha provato cosa voglia dire vincere 4 partite di fila. Il giocatore ci è riuscito finalmente con Team USA alle Olimpiadi, arrivando dove non ce l’aveva fatta con Minnesota prima e con Chicago poi.

Era infatti dalla stagione 2013-14, quando ancora giocava a UCLA, che LaVine non vinceva 4 gare consecutive. All’epoca non era nemmeno un professionista. Ora la sua speranza è che diventino 5, visto che gli USA si giocheranno l’oro olimpico con la Francia. E poi magari fare lo stesso, e anche meglio, con i Bulls nella prossima stagione NBA.

Zach LaVine is on a 4 game winning streak for the first time since UCLA 🤯

(h/t @hoopshype ) pic.twitter.com/8R6sThXkAg

— NBA Central (@TheNBACentral) August 5, 2021