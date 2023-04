Jimmy Butler si unisce a LeBron e Jordan nei libri di storia con un’impresa irreale contro i Bucks

Rispetta il nome della star dei Miami Heat, Jimmy Butler. Durante la vittoria contro la testa di serie dei Milwaukee Bucks con un punteggio finale di 130 a 117, il veterano ha portato la sua squadra al successo con 35 punti, 11 assist, 5 rimbalzi e 3 palle recuperate in 42 minuti. Butler è diventato il quarto giocatore, insieme a LeBron, Jordan e Westbrook, nella storia dell’NBA ad avere 35 punti, 10 assist e 3 palle rubate in più partite di playoff, come riportato da ESPN Stats & Info.

Jimmy Butler is the 4th player to record 35 points, 10 assists and 3 steals in multiple playoff games, joining Michael Jordan, Russell Westbrook and LeBron James. pic.twitter.com/B9blrmLBr3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 17, 2023

Butler si unisce all’icona NBA Michael Jordan, alla superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, e alla star dei Los Angeles Clippers, Russell Westbrook, in quella brevissima lista di giocatori che hanno raggiunto o superato quei numeri più volte in postseason.

L’ex trentesima scelta assoluta ha superato LeBron per il secondo maggior numero di partite da almeno 35 punti nella storia degli Heat. La leggenda di Miami, Dwyane Wade, è in cima alla lista a 14 gare, ma Butler potrebbe teoricamente raggiungere quel numero uno di questi giorni restando in salute in questi playoff.

Most 35+ point Playoff games in Heat history: Dwyane Wade: 14 Games

Jimmy Butler: 10 Games

LeBron James: 9 Games pic.twitter.com/JLwIWWLCPF — NBA History (@NBAHistory) April 17, 2023

Butler è anche un difensore di livello mondiale. Molto apprezzato per il suo acume difensivo, tenacia e istinto, non sorprende vederlo registrare tre assist in una partita. Francamente, lui – come Kawhi Leonard o Paul George – è una delle vere stelle che eleva costantemente la sua squadra con il suo gioco difensivo.

Leggi anche: Grizzlies preoccupati dall’infortunio di Ja Morant: in serio dubbio per Gara-2