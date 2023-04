Antetokounmpo si fa male in gara-1 e i Bucks perdono contro Miami: ci sarà in gara-2?

Domenica sera i Milwaukee Bucks hanno subito un doppio pugno in faccia. Non solo sono stati battuti dai Miami Heat nell’apertura della serie in casa, 130 a 117, ma hanno anche visto il loro miglior giocatore subire un infortunio alla schiena, con Giannis Antetokounmpo escluso dalla gara prima dell’intervallo.

Per fortuna il capo allenatore dei Bucks, Mike Budenholzer, ha dato una buona notizia dopo la gara contro Miami per quanto riguarda lo stato di forma di Giannis Antetokounmpo.

L’allenatore dei Bucks Mike Budenholzer afferma che Giannis Antetokounmpo ha fatto una radiografia che è risultata “chiara”. “Lo monitoreremo e vedremo come si sveglia domani”.

Bucks Coach, Mike Budenholzer, says Giannis Antetokounmpo had an X-ray that came back clear, per @JamalCollier. pic.twitter.com/R2s8JXGNLT — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 17, 2023

Ciò lascia la porta aperta per un potenziale ritorno in azione di Giannis già in Gara 2 di questa serie del primo turno nella Eastern Conference mercoledì. Prima di lasciare gara 1, Antetokounmpo aveva segnato solo 6 punti, tirando su 2 su 4 dal campo, con 3 rimbalzi e 1 palla persa in soli 11 minuti di azione sul campo.

Con il Greek Freak fuori per la maggior parte di gara-1, Khris Middleton ha provato a caricarsi i Bucks sulle spalle, finendo con 33 punti, frutto di un onesto 12 su 20 al tiro insieme a 9 rimbalzi e 4 assist. Anche Bobby Portis ha avuto un ruolo maggiore e ha terminato con 21 punti, mettendo a referto 9 conclusioni su 15, oltre a catturare 8 rimbalzi in 27 minuti.

Leggi anche: Grizzlies preoccupati dall’infortunio di Ja Morant: in serio dubbio per Gara-2