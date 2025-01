Jimmy Butler sospeso dai Miami Heat: l’NBPA prende posizione

La recente sospensione di 7 partite inflitta dai Miami Heat a Jimmy Butler ha acceso un nuovo capitolo nella saga tra il giocatore e la franchigia. Secondo l’insider di ESPN Shams Charania, la National Basketball Players Association (NBPA), l’Associazione Giocatori, ha deciso di intervenire, presentando un reclamo formale per contestare la decisione della franchigia. Tuttavia, il processo solitamente richiede diverso tempo, tanto che il caso potrebbe non essere risolto prima del termine della sospensione, fissato per metà gennaio.

The National Basketball Players Association will soon file a grievance to dispute the Miami Heat’s seven-game suspension of Jimmy Butler, sources tell me and @WindhorstESPN. The grievance process is lengthy, however, and will likely not stop suspension.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2025