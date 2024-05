Multa ASTRONOMICA dell’NBA a Rudy Gobert per il “gesto dei soldi”

Il centro dei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, ha un rapporto a dir poco interessante con gli ufficiali di gara dell’NBA. E probabilmente le cose non sono migliorate dopo che Gobert ha fatto un gesto familiare durante la sconfitta di gara-4 di Minnesota contro i Denver Nuggets che gli costerà un po’ di soldi.

Gobert, che a marzo aveva preso una multa in modo memorabile e aveva ricevuto un’ammonizione tecnica per le azioni compiute durante e opo la sconfitta contro i Cleveland Cavaliers. Ha fatto un breve gesto del “segno dei soldi” in gara-4 dopo che gli era stato fischiato un fallo, il quinto della partita, su Jamal Murray.

Sebbene non gli abbiamo fischiato un fallo tecnico, Rudy Gobert ha preso una multa dall’NBA per 75.000 dollari per “aver fatto un gesto inappropriato e non professionale che mette in discussione l’integrità della lega e dei suoi ufficiali di gara”. Nel comunicato stampa della lega si legge anche che “la multa tiene conto dei precedenti di Gobert in materia di condotta impropria nei confronti degli ufficiali di gara”.

Rudy Gobert has been fined $75k for making the money sign gesture after a call in Game 4.

Gobert has been fined for this before, and the NBA said in their statement: “The fine takes into account Gobert’s history of improper conduct toward game officials” pic.twitter.com/Pp7oU4o9a0

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) May 14, 2024