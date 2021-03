John Wall e coach Stephen Silas quasi in lacrime per la prima vittoria di Houston dopo 20 sconfitte di fila

John Wall, Stephen Silas e gli Houston Rockets hanno finalmente ottenuto la tanto attesa vittoria questa notte. Tutti a Clutch City ora possono tirare un sospiro di sollievo e finalmente dormire sonni tranquilli mentre la loro squadra, finalmente, ha portato a casa una gara dopo 20 sconfitte di fila.

“Gli ho appena detto che finalmente ne abbiamo vinta una. Come gli ho detto, sto guidando con lui, non importa cosa. Ha detto la stessa cosa a me. Mi ha detto che mi vuole bene e apprezza la mia leadership. Nessun allenatore al primo anno vuole affrontare tutte le avversità che ha affrontato ma nello spogliatoio i ragazzi lo rispettano da morire e gli altri allenatori lo rispettano. È un bravo ragazzo”.

John Wall on his postgame hug with Stephen Silas: "He was happy and I know after what his emotions were the last 24 hours it was big to come out here and compete and play at a high level for him and get a win. Like I told him, I'm riding with him no matter what…" pic.twitter.com/EnOzRZa7t8

— Adam Spolane (@AdamSpolane) March 23, 2021