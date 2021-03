Mark Cuban ha raccontato una storia incredibile sul miglioramento di Luka Dončić nel corso degli anni

Mark Cuban ha mostrato la massima fiducia in Luka Dončić quando ha fatto di tutto terra per avere la possibilità di sceglierlo al Draft NBA del 2018. Questa si è rivelata una delle decisioni più sagge che la franchigia dei Mavs abbia mai preso.

Oggi lo sloveno è già considerato uno dei migliori giocatori del campionato a soli 22 anni e la sua volontà è di migliorare ancora. Cuban ha rivelato in un post su Twitter i miglioramenti che la star slovena voleva apportare nelle prime tre stagioni della sua giovane carriera da professionista.

After his Rookie Year I asked @luka7doncic what he would add to his game. He said "Finishing at the basket w/my left hand". He became a top 10 finisher in the NBA. Asked him the same thing after last yr. He said "shooting" Can't wait to see what comes next !!! https://t.co/LjcQiw5wL0

— Mark Cuban (@mcuban) March 22, 2021