Jokic ha un ENORME problema dopo il titolo NBA: non sa come tornare in Serbia in tempo per vedere le sue corse di cavalli

I Denver Nuggets terranno la loro parata per la vittoria del titolo giovedì dopo aver conquistato il loro primo titolo NBA nella storia della franchigia questa notte in Gara 5 contro i Miami Heat. Come al solito, Nikola Jokic ha avuto un’altra prestazione memorabile in questa vittoria decisiva per il campionato. Nei prossimi giorni ci sarà sicuramente un’atmosfera festosa in città ma Jokic sta solo pensando ai suoi cavalli.

Da parte sua, però, Jokic ha altro per la testa oltre alla parata della vittoria. Durante la sua intervista post-partita con la troupe di NBA TV, Jokic ha rivelato che deve essere a casa entro domenica per partecipare alle sue corse di cavalli. Con i festeggiamenti previsti per giovedì, sarà un programma serrato per il neo-incoronato MVP delle Finals NBA. Secondo Joker, dovrà chiedere un grande favore al proprietario del team dei Nuggets, Josh Kroenke:

“Devo essere a casa domenica, ho le mie corse di cavalli, non so come posso arrivare in tempo… chiederò a Josh di darmi un aereo”.

"On Sundays, I have my horse racing… I don't know how I'm going to arrive [in time]. I'm going to ask Josh [Kroenke] for a plane." Nikola Jokic just wants to get back home in time for horse racing 😅🐎 (via @NBATV)pic.twitter.com/5C8MQTNxnX — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 13, 2023

Come hanno detto i conduttori durante la trasmissione, siamo abbastanza sicuri che Kroenke sarà più che disposto a prestare l’aereo della squadra al suo omone superstar per il suo viaggio di ritorno. Josh probabilmente non darà a Jokic il suo jet privato, quindi per ora Nikola non avrà altra scelta che accontentarsi dell’aereo della squadra.

