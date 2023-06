Nikola Jokic guida Denver al suo primo titolo NBA di sempre

Hanno aspettato per 46 anni e hanno dovuto vincere alla lottery scegliendo Nikola Jokic nel secondo round del draft NBA del 2014, ma i Denver Nuggets hanno finalmente ottenuto il loro primo titolo NBA in assoluto dopo aver battuto i Miami Heat 94 a 89 in Gara-5 delle Finals NBA.

Joker è diventato il primo giocatore a chiudere con una media nelle Finals di 30,2 punti, 14 rimbalzi e 7,2 assist a partita, vincendo il premio MVP.

È anche diventato il primo giocatore nella storia della NBA a guidare tutti i giocatori in punti, rimbalzi e assist in una singola postseason.

La superstar serba ha concluso la partita con 28 punti, 16 rimbalzi e quattro assist, Jamal Murray ha aggiunto 14 punti, otto rimbalzi e otto assist e Michael Porter jr ha ottenuto 16 punti e 13 rimbalzi mentre i Nuggets hanno svolto il lavoro in una brutta partita .

Denver ha realizzato solo 5/28 triple e 13/23 tiri liberi, ma alla fine il risultato è l’unica cosa che conta con Kentavious Caldwell-Pope che ha segnato in totale 11 punti e ha segnato due tiri liberi chiave, portando il punteggio sul 92-89 in chiusura secondi. Anche Bruce Brown ne ha fatti altri due (94-89) per un totale di 10 punti.

