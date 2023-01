Jokic ha una visione diversa da Doncic secondo cui “è più facile segnare in NBA che in EuroLega”

Nikola Jokic, il miglior giocatore di basket serbo e uno dei migliori europei di sempre ha commentato l’affermazione di Luka Doncic secondo cui “è molto più facile segnare un canestro in NBA che in EuroLega”.

“Forse è più facile per lui perché gioca sugli esterni, mentre io combatto nel pitturato”, Jokić ride per TV Arena Sport e aggiunge: “In Europa non ci sono i tre secondi difensivi, il che toglie molto all’attacco. La linea dei tre punti è più vicina, quindi c’è meno spazio di manovra. Una volta ho anche fatto un paragone: in Europa si gioca come se ci fossero dieci arieti nella stalla e si scontrano tutti tra loro perché lo spazio è stretto. È stato strano per me giocare ad EuroBasket in quelle condizioni, ma mi ci sono abituato in fretta”.

Non troppo in fretta visto la che la sua Serbia è uscita contro la nostra Italia, anche se – per essere onesti – Nikola Jokic è stato il miglior giocatore in quella partita. Lui ha cercato di fare il possibile, forse deve ancora crescere come leader, però, cestisticamente parlando, non avrebbe potuto fare più di così.

