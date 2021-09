Jonathan Isaac crede sia “davvero ingiusto” che l’NBA imponga il vaccino

Aggiungiamo l’ala degli Orlando Magic, Jonathan Isaac, alla lista dei giocatori NBA che stanno prendendo posizione contro il vaccino contro il COVID-19. Questo tipo di movimento arriva in un momento in cui la Lega sta applicando nuovi protocolli per prendersi cura della salute e della sicurezza delle persone coinvolte nelle sue operazioni. In un articolo di Matt Sullivan di Rolling Stone, Isaac ha spiegato il suo ragionamento dietro una posizione così controversa:

“Puoi giocare sullo stesso campo. Possiamo toccare la stessa palla. Possiamo sbattere il petto. Possiamo fare tutte queste cose in campo. E poi quando si tratta di essere sull’autobus, dobbiamo essere in diverse parti dell’autobus? A me non sembra logicamente coerente”. “Se sei vaccinato, in altri luoghi devi comunque indossare la mascherina a prescindere. È come, ‘OK, allora a cosa serve necessariamente la mascherina?’ E se Kyrie lo dice dalla sua posizione di potere esecutivo nell’NBPA, allora complimenti a lui”.

Jonathan Isaac allude al fatto che Irving, vicepresidente della NBPA, non è stato attivo nel promuovere l’importanza del vaccino contro il COVID in NBA. Secondo il rapporto di Sullivan, Irving, qualcuno che le persone considerano una parte influente della cerchia delle star dei Brooklyn Nets, aveva messo in dubbio l’efficacia di questi vaccini.

Leggi anche: Kanter attacca i giocatori che citano la religione per non vaccinarsi