Jordan Brand presenta la collezione dedicata al 20mo anniversario di Quai 54

La collezione Jordan Brand Quai 54 quest’anno rende omaggio sia alla diaspora africana di Parigi, sia allo storico legame tra l’evento e la cultura afroamericana.

Il motivo grafico “XX”, che simboleggia il 20° anniversario del Quai 54, è rifinito con i colori iconici: rosso, nero e verde.

Calzature, abbigliamento, capi per la performance e altri per il lifestyle, caratterizzano la collezione in cui ritroviamo il logo del torneo stilizzato su silhouette quali la Air Jordan 1 Low, la Air Jordan 2 Low e la Luka 2.

Nello specifico, l’abbigliamento comprende capi essenziali per l’estate e per il campo da gioco e come prodotto di punta: maglia da riscaldamento, alcune con bottoni e altre ideali per tirare. Non mancano i classici pantaloncini con design a diamante di Jordan Brand, canotta e cappello.

“Siamo molto grati per il sostegno che abbiamo ricevuto da Jordan Brand, sia per il suo contributo all’evento, sia per averci dato l’opportunità di collaborare alla realizzazione del design delle collezioni originali”, ha dichiarato Thibaut de Longeville, cofondatore e direttore creativo di Quai 54. “Commemorare il 20° anniversario con questa collezione ci è sembrato il modo perfetto per celebrare l’eredità, l’energia e la vivacità della comunità di Quai 54”.

La collezione Jordan x Quai 54 è stata rilasciata il 23 giugno presso la House of Innovation di Parigi e su nike.com.

Fonte: ufficio stampa Nike