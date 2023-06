Sarunas Jasikevicius lascia il Barcellona, ma c’è già il sostituto

Dopo 3 anni e altrettante Final Four di EuroLega raggiunte, senza però mai vincere la coppa, Sarunas Jasikevicius non sarà più l’allenatore del Barcellona. Il coach lituano e il club si sono separati oggi, come annunciato dai blaugrana.

Il Barça, nello stesso comunicato, ha però annunciato subito il sostituto di Jasikevicius: sarà Roger Grimau, che ha firmato un biennale fino al 2025. Grimau, come Jasikevicius, è una ex bandiera del Barcellona, dove ha giocato dal 2003 al 2011 vincendo tre volte la Liga, altrettante la Copa del Rey e una volta l’EuroLega nel 2010.

Grimau ha solo 44 anni e poca esperienza come allenatore: si è seduto solo sulla panchina del Barcellona B, e tra l’altro in un’unica stagione, la 2021-22.