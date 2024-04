NBA, Simone Fontecchio pronto a firmare un contratto RICCHISSIMO

Simone Fontecchio si è guadagnato sul campo la conferma nel mondo NBA.

Secondo diversi insider, sarà uno dei pochi giocatori in scadenza che i Detroit Pistons tratterranno. Fontecchio, infatti, diventerà restricted free agent e perciò la franchigia del Michigan avrà la priorità su di lui, cosa che il diretto interessato ha dichiarato di gradire.

Il matrimonio fra l’ala azzurra e i Pistons, dunque, sembra destinato a proseguire. Ma a che prezzo? James L. Edwards III, uno dei cronisti più informati su Detroit e autore di un tweet destinato a restare negli annali, parla di un quadriennale del valore complessivo compreso fra 56 e 68 milioni di dollari.

Da notare che in casa Pistons ci sarà una vera e propria rivoluzione. Arriverà un nuovo President of Basketball Operations che avrà molto margine di manovra. Sono ben 11 i giocatori in scadenza di contratto e fra questi al momento solamente Fontecchio pare destinato alla riconferma. Essere “sicuro” del posto nel roster nonostante un cambio di dirigenza fa capire quanto bene abbia fatto Simo nel Michigan.