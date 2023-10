Austin Reaves è tornato a parlare di Taylor Swift, che ora sta con un giocatore NFL

All’inizio di giugno, la promettente guardia dei Los Angeles Lakers, Austin Reaves, ha fatto scalpore quando sui social media si è diffusa la notizia che stava uscendo con Taylor Swift.

La notizia, ovviamente, si è poi rivelata falsa. Tuttavia, le bugie si diffondono a macchia d’olio, soprattutto nell’attuale panorama dell’informazione. Reaves, nel bene e nel male, sarà indissolubilmente legato all’icona pop almeno per i prossimi anni, anche se per il momento sia lui che la Swift sono impegnati in una felice relazione sentimentale.

Ma questo non vuol dire che la guardia dei Lakers non possa scherzare sulla sua inesistente relazione con la Swift. Infatti, quando gli è stato chiesto chi fosse la sua celebrity crush, Reaves ha esilarantemente tirato fuori che la popstar, vincitrice di 12 premi Grammy, ha una relazione con il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“Ora sta con Travis Kelce”, ha detto Austin Reaves con un sorriso genuino sul volto parlando di Taylor Swift, come riportato da ESPN Los Angeles.

In honor of Travis Kelce and Taylor Swift, we asked the #Lakers to shoot their shot with their celebrity crushes 💘 pic.twitter.com/FaBGg5c8vS

— ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) October 6, 2023