José Calderon non pensa che il Real Madrid potrebbe competere in NBA

Il Real Madrid settimana scorsa ha ottenuto una vittoria contro i Dallas Mavericks in un’amichevole giocata in Spagna per la preseason degli americani. Quella dei Blancos è stata la terza vittoria su 9 incontri contro franchigie NBA nella loro gloriosa storia. Proprio il record di 3-6 ha spinto qualcuno ad ipotizzare che il Real possa giocarsela contro le formazioni di oltreoceano e non farebbe una brutta figura se dovesse giocare una stagione NBA. José Calderon, leggenda del basket spagnolo e ora consulente per i Cleveland Cavaliers, la pensa però diversamente.

“Una squadra ha giocato bene o male con tutti i giocatori contro un’altra che invece non aveva le sue due stelle, durante la preseason quindi con solo una settimana di allenamenti alle spalle. È difficile dare un giudizio. NBA ed EuroLega sono due basket diversi, sarebbe complicato per il Real qualificarsi a degli eventuali Playoff con le squadre che ci sono al momento” ha detto Calderon parlando con Mundo Deportivo.

Dallas, nel match contro il Real Madrid, era priva di Kyrie Irving mentre Luka Doncic è rimasto in campo solo 5′ per precauzione, a causa di problema non grave al polpaccio.