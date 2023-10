Gli Warriors rischiano di perdere Klay Thompson l’anno prossimo

I Golden State Warriors così come li conosciamo oggi non esisterebbero se non fosse per Klay Thompson. Lo Splash Brother di Steph Curry ha vissuto tutti i successi degli ultimi anni, vincendo 4 titoli e dovendo anche affrontare il calvario del doppio infortunio crociato-tendine d’Achille che ne aveva messo a repentaglio la carriera.

Rientrato ormai da un anno e mezzo, Thompson ha ora il contratto in scadenza nel 2024. Se il suo collega Draymond Green ha rinnovato proprio in estate, le cose sembrano meno semplici per Klay. Probabilmente a causa delle precarie condizioni fisiche del giocatore, finora gli Warriors non hanno offerto quanto Thompson chiede.

“Mi hanno riferito che non ci sono stati assolutamente progressi per il rinnovo di Klay Thompson con Golden State. Le parti sono ancora lontane su durata e salario, c’è la seria possibilità che Thompson diventi free agent la prossima estate se non verrà trovato un accordo” ha detto Adrian Wojnarowski su ESPN.

Nella scorsa stagione Klay, 33 anni, ha segnato 21.9 punti di media in 69 partite.