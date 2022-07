Joseph Blair indignato a Pesaro: “E se non fossi stato un ex giocatore ma solo una persona nera che gira in città?”

Joseph Blair, ex giocatore di Pesaro e Milano, è tornato nelle Marche per una vacanza insieme alla famiglia e ha subito quello che secondo la sua ricostruzione è stato un episodio di discriminazione raziale. Infatti stava lavando dei vestiti in una lavanderia e si è seduto di fuori ad aspettare; a un certo punto sono arrivati dei poliziotti che gli hanno chiesto i documenti perché – a suo dire – di colore ma poi l’hanno rilasciato senza approfondire troppo il discorso solo perché l’hanno riconosciuto:

“Non ho mai avuto problemi in questa città, Pesaro è un pezzo del mio cuore, lo sapete, ma quello che ci è accaduto non può e non deve succedere. Poco fa è passata la polizia, sono scesi dall’auto e ci hanno chiesto i documenti. Io ho dato la mia patente americana perché quando giro non mi porto dietro il passaporto se sono in vacanza. Loro l’hanno presa per fare i controlli e poi sono tornati e mi hanno detto: ‘Ah ma tu sei il giocatore, vabbè ti lascio andare’ “.

Un’ultima risposta che ha indignato Blair: “E se non fossi stato un ex giocatore ma solo una persona nera che gira in città? Cosa avrebbero fatto? Cosa avrebbero detto? Possiamo essere meglio di tutto questo, il mondo non può andare così. Voglio che chiunque ascolti pensi alla sua vita, non bisogna comportarsi così… Non voglio che i miei figli crescano in un mondo così”.

Qui i video completi: