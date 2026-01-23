josh richardson zaragoza

Josh Richardson sbarca a Zaragoza: un veterano NBA per rinforzare il perimetro!

Estero Home Spagna
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Josh Richardson sbarca a Zaragoza: un veterano NBA per rinforzare il perimetro!

Il Casademont Zaragoza ha ufficialmente ingaggiato Josh Richardson, esterno statunitense con oltre 550 partite in NBA, per rafforzare il perimetro della squadra spagnola fino al termine della stagione, con un periodo di prova di dieci giorni.

Richardson, 32 anni e 1,96 m, è cresciuto nel college dei Tennessee Volunteers ed è stato selezionato dai Miami Heat nel Draft NBA 2015. In oltre dieci stagioni NBA ha registrato medie di 11,5 punti, 3 rimbalzi e 2,6 assist, con prestazioni memorabili come i 37 punti contro i Golden State Warriors nel 2019.

Questa sarà la prima esperienza professionale di Josh Richardson fuori dagli Stati Uniti, portando al Casademont Zaragoza esperienza, versatilità e capacità di incidere in campo. Un rinforzo strategico per il perimetro della squadra nella Liga Endesa, pronto a fare la differenza.

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

lebron james

LeBron James chiarisce il suo futuro dopo la sconfitta coi Clippers

Alessandro Saraceno
antonini trapani shark

Trapani Shark, respinto il ricorso: il TAR del Lazio conferma la penalizzazione

Alessandro Saraceno
Carlos Stewart, guardia della Openjobmetis Varese virtus bologna

Virtus Bologna su Carlos Stewart: sondaggio di mercato, novità anche per Notae

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.