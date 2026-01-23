Il Casademont Zaragoza ha ufficialmente ingaggiato Josh Richardson, esterno statunitense con oltre 550 partite in NBA, per rafforzare il perimetro della squadra spagnola fino al termine della stagione, con un periodo di prova di dieci giorni.

Richardson, 32 anni e 1,96 m, è cresciuto nel college dei Tennessee Volunteers ed è stato selezionato dai Miami Heat nel Draft NBA 2015. In oltre dieci stagioni NBA ha registrato medie di 11,5 punti, 3 rimbalzi e 2,6 assist, con prestazioni memorabili come i 37 punti contro i Golden State Warriors nel 2019.

Questa sarà la prima esperienza professionale di Josh Richardson fuori dagli Stati Uniti, portando al Casademont Zaragoza esperienza, versatilità e capacità di incidere in campo. Un rinforzo strategico per il perimetro della squadra nella Liga Endesa, pronto a fare la differenza.