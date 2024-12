Jrue Holiday dà a Zion Williamson un consiglio schietto per dare una svolta alla sua carriera

Jrue Holiday si è affermato come uno dei difensori più duri dell’NBA. Nelle ultime quattro stagioni è stato tra i più votati per il premio di giocatore difensivo dell’anno, con un picco al numero 6 l’anno scorso. Non deve quindi sorprendere che, durante la trasmissione Podcast P con Paul George, Jrue Holiday abbia consigliato a Zion Williamson, superstar dei New Orleans Pelicans, di migliorare il suo gioco in difesa.

“Penso che Zion sia uno dei giocatori più dotati che abbia mai visto. La capacità atletica, il modo in cui riesce ad arrivare al canestro, e credo che a volte sia una questione di adattamento, e forse non so se devono adattarsi a lui lì sotto o se possono spostarsi e avere un adattamento diverso con qualcun altro. Ma sento che ha bisogno di un cambiamento in qualche modo perché è promettente, fratello. Almeno quando l’ho avuto come rookie, è stato incredibile. Ecco di cosa era capace”.

Jrue Holiday ha continuato parlando di come influenzerebbe Zion Williamson se fosse il suo allenatore.

“Per prima cosa, per lui, lo farei giocare un po’ più in difesa. Non è una critica a lui. Penso che questo lo renderebbe il talento che è. Eleverebbe il suo gioco. Offensivamente penso che abbia le carte in regola, penso che faccia quello che deve fare. Penso che il suo gioco per gli altri sia quello di arrivare al canestro e alla linea del tiro libero, ma credo che per me, se si mettesse alla prova in difesa e i suoi compagni lo vedessero, credo che lo seguirebbero”.

Leggi anche: Perché il Panathinaikos ha sospeso Ioannis Papapetrou?