Le Final Four di EuroLega 2025 si giocheranno ad Abu Dhabi.

La sede degli incontri sarà l’Etihad Arena, avveniristico impianto da 18mila posti che ha ospitati anche partite di pre-season NBA negli ultimi tre anni. La decisione è arrivata nel corso dell’assemblea dei 13 club azionisti. L’Olimpia Milano e altre dieci società hanno votato sì alla Final Four negli Emirati Arabi Uniti, Real Madrid e Olympiacos hanno espresso parere contrario.

Non si tratta, però, di un’assegnazione triennale, come era emerso nei mesi scorsi. La formula è quella dell’1+2. Vale a dire che c’è una sorta di pre-accordo fra EuroLeague e IMG: dopo la prima Final Four, i club tireranno le somme e decideranno se tornare per altre due edizioni ad Abu Dhabi. Decisivo, secondo il sito greco SDNA, il rilancio di IMG che ha messo sul piatto una sponsorizzazione ancora più corposa. Una cifra che ha convinto i club a bocciare l’ipotesi Belgrado in favore degli Emirati.

Sarà la prima Final Four di sempre a giocarsi al di fuori del territorio europeo (Israele esclusa). Il 23 Maggio andranno in scena le semifinali, il 25 le finali. Atteso a brevissimo l’annuncio ufficiale.