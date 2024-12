Perché il Panathinaikos ha sospeso Ioannis Papapetrou?

Il Panathinaikos AKTOR Atene ha sospeso Ioannis Papapetrou qualche giorno fa. Ora coach Ergin Ataman ha spiegato i motivi dietro questa decisione:

“Non vogliamo perdere nessun giocatore, ma c’è stato un malinteso sulla questione. È una decisione congiunta mia e della squadra quella di lasciarlo fuori per qualche giorno in modo che possa capire come stanno le cose”, ha dichiarato ai media greci dopo un allenamento. “Non è una decisione che la squadra ha preso da sola e che io non conoscevo. Abbiamo preso questa decisione insieme.

“Ioannis è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore, l’anno scorso ci ha aiutato molto a vincere il trofeo. Ma deve capire che la rosa di quest’anno è diversa. Tutti i giocatori devono giocare per la squadra e non pensare ai minuti che giocano”.

“Nel mio sistema, un giocatore può giocare 5 minuti un giorno e 35 l’altro, quindi non deve pensare a quanti minuti gioca. Devi giocare per la squadra anche quando giochi 5 minuti, senza lamentarti. Ioannis è un bravo ragazzo, forse è confuso su alcune cose. Starà fuori per un po’. Alla fine di questa settimana rivedremo la situazione insieme al club”.

